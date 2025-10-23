Forlì Open Music celebra 10 anni di festival all' insegna della musica sperimentale

Dal 30 ottobre al 2 novembre, alla Fondazione Masini, si tiene la decima edizione del festival Forlì Open Music. Il festival da sempre si propone come contenitore di linguaggi artistici diversi e un luogo di incontro tra forme culturali sempre nuove, grazie alla diversità dei linguaggi musicali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

