Forlì Graziani nuovo ‘pro’ | Esordio e vittoria | il top
"Esordire è stato molto emozionante, poi abbiamo anche vinto e quindi direi che è andato tutto benissimo", scandisce Giacomo Graziani, terzino sinistro del Forlì classe 2006 che nel match dello scorso venerdì contro la Torres ha calcato per la prima volta in carriera i campi del professionismo. Il giovane difensore, forlivese di nascita e cresciuto calcisticamente nelle giovanili dei galletti, è subentrato al minuto 61 al compagno Spinelli, lui classe 2007 e a sua volta fresco d’esordio nel precedente match con la Ternana. "Nel complesso in Sardegna è stata una partita po’ sofferta e ce la siamo cavata – continua Graziani – anche se non a modo nostro, perché generalmente siamo abituati più a giocare palla a terra, però in partite così bisogna anche difendersi di squadra". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Sabato 27 settembre 2025 Ore 17:00 Palazzo Milzetti Museo, Faenza In collaborazione con le sezioni Fidapa di Forlì (Pres. Patrizia Graziani) e Cesena Malatesta (Pres. Mirella Ravaglia), vi invitiamo a un evento straordinario dedicato all’universo femminile in - facebook.com Vai su Facebook