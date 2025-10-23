"Esordire è stato molto emozionante, poi abbiamo anche vinto e quindi direi che è andato tutto benissimo", scandisce Giacomo Graziani, terzino sinistro del Forlì classe 2006 che nel match dello scorso venerdì contro la Torres ha calcato per la prima volta in carriera i campi del professionismo. Il giovane difensore, forlivese di nascita e cresciuto calcisticamente nelle giovanili dei galletti, è subentrato al minuto 61 al compagno Spinelli, lui classe 2007 e a sua volta fresco d’esordio nel precedente match con la Ternana. "Nel complesso in Sardegna è stata una partita po’ sofferta e ce la siamo cavata – continua Graziani – anche se non a modo nostro, perché generalmente siamo abituati più a giocare palla a terra, però in partite così bisogna anche difendersi di squadra". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forlì, Graziani nuovo ‘pro’: "Esordio e vittoria: il top"