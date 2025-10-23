La stagione di Forlì è partita col piede sbagliato. L’unica vittoria conquistata in sei uscite di regular season la relega all’ultimo posto della classifica, condiviso con altre tre compagini: Milano, Roseto e Ruvo di Puglia. Una situazione complessa, dalla quale i biancorossi sono chiamati ad uscire al più presto, per risalire la graduatoria ed evitare di avvitarsi in una pericolosa spirale negativa. La priorità attuale, in termini strettamente di classifica, è dunque riuscire ad acciuffare quantomeno il 15° posto: è la prima piazza che vale la permanenza diretta in serie A2 e dista oggi ben 4 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, classifica da brividi. La salvezza diretta è a 4 punti