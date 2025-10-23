Forlì classifica da brividi La salvezza diretta è a 4 punti
La stagione di Forlì è partita col piede sbagliato. L’unica vittoria conquistata in sei uscite di regular season la relega all’ultimo posto della classifica, condiviso con altre tre compagini: Milano, Roseto e Ruvo di Puglia. Una situazione complessa, dalla quale i biancorossi sono chiamati ad uscire al più presto, per risalire la graduatoria ed evitare di avvitarsi in una pericolosa spirale negativa. La priorità attuale, in termini strettamente di classifica, è dunque riuscire ad acciuffare quantomeno il 15° posto: è la prima piazza che vale la permanenza diretta in serie A2 e dista oggi ben 4 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
La 32ª edizione del rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente, in collaborazione con Il Sole 24 Ore, premia Forlì con il 10° posto della classifica nazionale, grazie a un punteggio complessivo di 69,32% e un indice di gran lunga superiore alla media (54,24 - facebook.com Vai su Facebook
Forlì, classifica da brividi. La salvezza diretta è a 4 punti - Quattro squadre all’ultimo posto con appena 2 punti: una rischia la retrocessione diretta, le altre ai playout così come la 16ª. Come scrive sport.quotidiano.net