Forca d’Acero la strada più bella d’Italia in autunno | come arrivarci da Roma

L'autunno, quando colora i boschi del centro Italia, sembra trasformarli in vera magia ma c'è una strada che sembra essere uscita da un dipinto: Forca d'Acero. Si tratta di un valico che, situato tra Lazio e Abruzzo, in questa stagione si trasforma in un vero e proprio corridoio colorato a tinte rossastre e dorate. E tutti coloro che l'hanno attraversata almeno una volta ne rimangono folgorati. Che siate escursionisti o fotografi, motociclisti o semplici amanti della natura, è una tappa che non può mancare. Ma dove si trova esattamente? E come la si può raggiungerla da Roma?