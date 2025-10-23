Quando Erim torna dalla sua esperienza in Inghilterra incontra Kaya, risvegliando segreti e passioni sopite nella famiglia di Ender nel corso di Forbidden Fruit Tra qualche settimana nelle puntate di Forbidden?Fruit su Canale?5, Erim farà ritorno in Turchia dopo un periodo trascorso in un college londinese, dove non si è ambientato bene. Durante il volo verso casa incontrerà Kaya: una persona che lo avverte di essere stato convocato da Halit per entrare in azienda. Erim rimane colpito dalla gentilezza e dalla disponibilità di Kaya, al punto che decide di viaggiare con lui verso la città natale, incuriosito da quell’incontro inatteso. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Forbidden Fruit Anticipazioni Turche: Ender Trema, Ritorna Kaya!