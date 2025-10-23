Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì Ultimo appuntamento della settimana, domani alle 14.20 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit. Nell' episodio di venerdì 24 ottobre Yildiz ed Ender, le due nemiche di sempre, uniranno le loro forze per raggiungere un obiettivo comune: impedire le nozze di Zehra e Kemal. Per riuscirsi, metteranno a punto un piano ben congegnato Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Nelle ultime puntate Venuta a sapere che Alihan e Ender hanno chiesto l'affido esclusivo di Erim, Zeynep ha realizzato che il suo ex fidanzato, il suo grande amore, sta costruendo una famiglia con . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 24 ottobre: Ender e Yildiz alleate per impedire il matrimonio di Kemal e Zehra