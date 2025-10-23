Forbidden fruit 2 replica puntata del 23 ottobre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 23 ottobre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Zeynep, per scusarsi degli atteggiamenti avuti in seguito all’incidente di Emir, invita Dundar fuori a pranzo. Al ristorante, i due incontrano Alihan, che propone loro di sedersi al suo tavolo. Zeynep declina l’invito e si inventa che lei e Dundar sono una coppia. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 65 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
