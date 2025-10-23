Food&wine tourism strategist parte un corso gratuito di Cescot a Modena

23 ott 2025

Promuovere il territorio, raccontarne l'identità e le sue eccellenze enogastronomiche con gli strumenti digitali, formando una figura professionale sempre più richiesta nel panorama turistico e agroalimentare: il Food & Wine Tourism Strategist, capace di coniugare competenze digitali, marketing. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

