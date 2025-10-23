Fonduta e caciotte profumate | piove tartufo a Sant’Angelo in Vado

La fiera tartufata è ricca di tracce appetitose. Si comincia con il ristorante La Vecchia Fattoria che propone, oltre a tagliatelle e risotti impreziositi dal tartufo bianco, anche un’innovativa proposta di pallotte cacio e ova: "Un piatto povero rivisitato –dice Diego Pasciullo – che si veste di eleganza: soffici, delicate pallotte servite su una fonduta di formaggi e impreziosite di lamelle di tartufo bianco pregiato di Sant’Angelo in Vado". Per gli amanti delle sperimentazioni ardite il viaggio a La Vecchia Fattoria non può che finire con le pizze gourmet di Pasciullo, l’esaltazione dei prodotti stagionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

