Fondo MOF sarà di 31.800000 euro ecco la ripartizione tra | incarichi ATA indennità DSGA supplenze dei docenti funzioni strumentali tirocini

Orizzontescuola.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firmato da tutti i sindacati firmatari del contratto tranne che la Gilda, al via il contratto che stanzia i fondi per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Vediamo nel dettaglio le novità con gli stanziamenti per ogni voce. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Mini-aumento del fondo «Mof» nel decreto sui precari - Accanto al via libera ai concorsi da 48 mila posti (metà dei quali per i prof non abilitati con 3 anni di servizio) entro il 2019 e a un aumento degli ... Riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Fondo Mof Sar224 31800000