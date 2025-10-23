Fondi russi niente accordo al Consiglio europeo sulla confisca Ma i leader Ue promettono | Colmeremo i buchi di bilancio dell’Ucraina

La svolta attesa da anni dall’Ucraina sulla confisca degli asset russi immobilizzati in Europa ancora non arriva. I negoziatori di governi e istituzioni Ue avevano provato a spingere sull’acceleratore nelle ultime settimane per sbloccare la delicatissima partita, anche alla luce dell’ azzeramento dei fondi Usa per sostenere lo sforzo bellico dell’Ucraina. Ma i 27 capi di Stato e di governo riuniti oggi a Bruxelles non hanno trovato l’accordo per confiscare quel «bottino» da 140 miliardi di euro così da dare vita ad un nuovo maxi-prestito per sostenere Kiev. «Il Consiglio europeo s’impegna ad occuparsi delle pressanti esigenze finanziarie dell’Ucraina per il 2026-2027, compresi i suoi sforzi militari e di difesa», si legge al punto 8 delle conclusioni del vertice dedicate al dossier ucraino. 🔗 Leggi su Open.online

