Fondi da manutenzione strade a giostre parco a Soccavo Pianura consigliere Romano | Perché è no

Fondi da manutenzione strade a giostre parco a Soccavo Pianura consigliere Romano

Municipalità Soccavo Pianura, il consigliere Agostino Romano (Napoli Viva) interviene sulla proposta di trasferire fondi dalla manutenzione strade al Parco Costantino. Un emendamento al centro di tensioni in maggioranza nel consiglio municipale del 20 ottobre, ma pronto ad essere ripresentato nella seduta del 27 ottobre. "Per fare maggiore chiarezza di quello che è accaduto nell'ultimo consiglio – spiega Romano – bisogna prima di tutto precisare che non è stato per una contrapposizione sulla questione posta all'ordine del giorno, ma il tutto è scaturito da una parola male interpretata, enfatizzata comunque da una tensione che si respirava in consiglio per l'importante odg in programma".

