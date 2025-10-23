Fondazione Vassallo | La Cassazione conferma i gravi indizi la verità è più vicina

Tempo di lettura: 3 minuti La decisione della Corte di Cassazione segna un nuovo passo importante nel percorso verso la verità sull’omicidio di Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore” di Pollica, ucciso il 5 settembre 2010. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dagli avvocati difensori di Lazzaro Cioffi e Giovanni Cipriano, confermando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei loro confronti. Le misure cautelari sono state annullate per un vizio di forma, e non per questioni di merito, con rinvio al Tribunale del Riesame per un nuovo esame complessivo degli elementi indiziari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fondazione Vassallo: “La Cassazione conferma i gravi indizi, la verità è più vicina”

