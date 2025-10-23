Fondazione Umberto Veronesi ETS in campo per l' oncologia femminile con un concerto dell' Orchestra Filarmonica della Scala diretta da Robert Treviño

L'evento sarà un occasione per celebrare il centenario della nascita del Professor Umberto Veronesi; "Oltre vent’anni fa, è nata la fondazione con l’obiettivo di promuovere il progresso scientifico" le parole del figlio Paolo Fondazione Umberto Veronesi ETS, lunedì 24 novembre a partire dalle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

