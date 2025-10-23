Fondazione foresta a Noventa Padovana per la prevenzione HIV

Venerdì 24 e sabato 25 ottobre alla Fiera del Folpo sarà possibile effettuare con l’equipe della Fondazione Foresta in collaborazione con la Croce Rossa di Padova i test rapidi HIV – HBV e HCV gratuiti e anonimi. Lo scorso anno scoperti due casi di positività. In occasione della Fiera del Folpo che si terrà a Noventa Padovana, il 24 e il 25 ottobre sarà possibile effettuare i test hiv gratuiti e anonimi presso il gazebo allestito con la collaborazione della Croce Rossa. Il claim deciso è ironico: “ Non fare il folpo”, sottintende che per una prevenzione mirata è necessario alzare la soglia di attenzione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

