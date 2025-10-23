Fondazione Banco Napoli e PerMicro | Così il credito accessibile aiuta giovani e donne del Sud
Donne e giovani i più fragili: posti di lavoro e miglioramento delle condizioni di vita. Oltre 9.300 beneficiari e 968 posti di lavoro nati in 16 anni dal sostegno di PerMicro, con il contributo della Fondazione Banco Napoli in numerosi progetti. In particolare nel 2024 sono stati più di 1.000 i progetti sostenuti con quasi 12,4 milioni di euro concessi: il 38% delle imprese finanziate risulta guidato da donne e il 37% da giovani sotto i 35 anni, confermando l’attenzione di PerMicro ai più fragili. Questi i dati emersi dallo studio d’impatto presentato da Fondazione Banco Napoli e PerMicro, società italiana che si occupa di inclusione finanziaria erogando credito a persone in condizioni di vulnerabilità, e realizzato da Triadi, spin off del Politecnico di Milano e dedicato all’innovazione e all’impatto sociale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
