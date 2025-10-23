Follow up di melanoma e psoriasi l' Inrca attiva percorsi innovativi a misura di paziente

Anconatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Abbattere le liste d’attesa e semplificare l’accesso dei pazienti agli esami specialistici. Un percorso integrato che posiziona l’Inrca Irccs come esempio di buona sanità e di eccellenza organizzativa. È il caso della presa in carico dei pazienti operati di melanoma ai quali, grazie a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

