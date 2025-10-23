Foligno torna in Italia nonostante l’espulsione | 37enne arrestato durante i controlli straordinari

23 ott 2025

Arrestato a Foligno un 37enne albanese per reingresso irregolare dopo espulsione. Identificate 102 persone e controllati 61 veicoli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

