Foligno torna in Italia nonostante l’espulsione | 37enne arrestato durante i controlli straordinari
Arrestato a Foligno un 37enne albanese per reingresso irregolare dopo espulsione. Identificate 102 persone e controllati 61 veicoli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
