Foligno rientra in Italia nonostante il divieto | arrestato
È rientrato in Italia prima dei cinque anni previsto dal divieto di reingresso da cui era stato colpito nel momento in cui, clandestino, era stato espulso nel 2023. L’uomo., 37enne albanese, è stato rintracciato dagli agenti del commissariato di Foligno nel contesto di controlli contro furti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
