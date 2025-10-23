Foligno rientra in Italia nonostante il divieto | arrestato

Perugiatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È rientrato in Italia prima dei cinque anni previsto dal divieto di reingresso da cui era stato colpito nel momento in cui, clandestino, era stato espulso nel 2023. L’uomo., 37enne albanese, è stato rintracciato dagli agenti del commissariato di Foligno nel contesto di controlli contro furti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

foligno rientra italia nonostanteFoligno, già espulso dall’Italia rientra prima del divieto: arrestato 37enne albanese - La polizia di stato di Foligno ha arrestato un 37enne albanese, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, per il reingresso irregolare nel territorio nazionale. Da corrieredellumbria.it

Al via a Foligno 'I Primi d'Italia' - Prende il via giovedì 25 settembre, a Foligno la 26/a edizione del Festival nazionale dei primi piatti "I Primi d'Italia", il organizzato da Epta Confcommercio Umbria con il patrocinio e il contributo ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Foligno Rientra Italia Nonostante