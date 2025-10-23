FOIANO Con due reti il Pontassieve si è preso il recupero di campionato in casa del Foiano. Gli amaranto di Piccirillo avevano chiesto e ottenuto il rinvio della partita in programma domenica scorsa per la prematura scomparsa di Lorenzo Liberatori, dirigente della società amaranto. Nel recupero di campionato il Foiano prima del calcio di inizio lo ha ricordato con una foto di gruppo e un cartello con scritto "Ciao Lori, grazie di tutto". In campo la vittoria è andata al Pontassieve di Maurizio Bonini che ha potuto espugnare lo stadio dei Pini grazie alle reti di Del Zotto e Minischetti. Con questi tre punti il Pontassieve sale a quota otto punti in classifica vedendo l’ultimo posto del trenino playoff lontano una sola lunghezza, mentre la zona calda vede impegnato il Foiano con i suoi sei punti al terzultimo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Foiano ko, serve la svolta