Galbiate (Lecco), 23 ottobre 2025 – Fogna scaricata direttamente nelle acque del lago. Arrivava da due immobili costruiti a Galbiate. I proprietari sono stati multati con una sanzione di 120mila euro. A individuare gli scarichi fognari abusivi sono stati i militari del Servizio navale della Guardia di finanza di Como. Li hanno scoperti di fatto seguendo una scia di acque scure e un paio di scoli che hanno notato nel lago di Garlate, il vero lago dell'Addio ai monti dei Promessi Sposi. Dai sopralluoghi tecnici si è accertato che lo sversamento era provocato da scarichi abusivi tramite tubazioni che facevano confluire le acque reflue domestiche direttamente nel lago, senza alcun trattamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Fogna direttamente nel lago di Garlate: multa da 120mila euro