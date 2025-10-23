Foggia si trasforma in citta in movimento | ai Campi Diomedei un mese di attività gratuite su benessere e socialità
Promuovere il benessere psicofisico attraverso il movimento, la socialità e l’uso consapevole degli spazi verdi: è questo lo spirito del progetto “Una Città in Movimento”, presentato oggi nella Sala Giunta di Palazzo di Città. L’iniziativa, che si svolgerà dal 27 ottobre al 22 novembre presso i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Da campo di grano a cuore della formazione italiana. Questa è la sorprendente trasformazione di Foggia, terra da sempre legata all'agricoltura, che oggi ospita una delle università più apprezzate d'Italia. Fondata solo nel 1999 come ateneo autonomo, l'Univer - facebook.com Vai su Facebook
Festa dei #Nonni alla scuola #Gabelli di #Foggia: il giardino si trasforma in un’oasi verde - X Vai su X
PROGETTO Foggia, “Una Città in Movimento”: presentato il progetto pubblico di attività fisiche all’aperto - L'obiettivo è promuovere il benessere attraverso il movimento, la socialità e l’uso consapevole degli spazi verdi ... Lo riporta statoquotidiano.it
Ai Campi Diomedei una "palestra naturale": un mese di sport per tutti con "Una città in movimento" - Dal 27 ottobre al 22 novembre con un calendario di attività fisiche all’aperto, gratuite e rivolte a tutte le fasce d’età. Come scrive foggiacittaaperta.it
PROGETTO Foggia, presentazione del progetto “Una città in movimento”: oggi la conferenza stampa a Palazzo di Città - “Una città in movimento” punta a promuovere la pratica sportiva diffusa e accessibile, coinvolgendo cittadini di tutte le età. statoquotidiano.it scrive