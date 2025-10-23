Fofa torna in mare | liberata a San leone la Caretta caretta ferita a Porto Empedocle

Fofa”, la tartaruga Caretta caretta che nell’agosto scorso era stata recuperata ferita dai pescatori empedoclini dopo le dovute cure riabilitative dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Palermo, è stata liberata nel tratto di spiaggia limitrofo al porticciolo Cesco Tedesco di San Leone. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

