Flotilla si indaga per sequestro di persona
Inchiesta della procura di Roma dopo l’esposto degli attivisti italiani fermati dagli israeliani. La denuncia: “È stato un atto di pirateria”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Flotilla bloccata da Israele, Procura di Roma indaga per sequestro di persona - X Vai su X
Flotilla, la Procura di Roma indaga per sequestro e danneggiamento - facebook.com Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla bloccata da Israele, Procura di Roma indaga per sequestro di persona - Leggi su Sky TG24 l'articolo Global Sumud Flotilla bloccata da Israele, Procura di Roma indaga per sequestro di persona ... Come scrive tg24.sky.it
Flotilla bloccata da Israele, Procura di Roma indaga per sequestro di persona - La Procura di Roma indaga per sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio dopo gli esposti sul caso Global Sumud Flotilla ... Segnala fanpage.it
Flotilla, si indaga per sequestro di persona - ROMA La Procura di Roma accelera nell’indagine avviata dopo una serie di esposti presentati dai 36 attivisti italiani che hanno preso parte alla Global Sumud Flottila. Da corrieredellacalabria.it