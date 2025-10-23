Flotilla Scotto ascoltato dai pm Sequestrati illegalmente Fiducia nella magistratura
Il deputato dem ha parlato per oltre un’ora con i pm Stefano Opilio e Lucia Lotti della procura di Roma. Inizia l’attività investigativa dopo gli esposti di parlamentari e attivisti. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Durante la Festa dell'Unità catanese del Partito Democratico arriva in visita il deputato nazionale Arturo Scotto, divenuto noto per essere stato partecipante alla spedizione umanitaria della Global Sumud Flotilla. - facebook.com Vai su Facebook
#Friedman: "#Trump non è degno di ricevere il Nobel". #Iacchetti non crede alla tregua e vuole approfondire. #Salis e #Scotto: merito della #Flotilla. Altra figuraccia della #Albanese - X Vai su X
Flotilla, Scotto: "Sosteniamo l'apertura di tutti i corridoi possibili"
Le prime parole di Ab al rientro in Italia: "Grazie a chi ha manifestato per la Flotilla e Gaza" - «Se queste notizie dovessero essere confermate si aggiungeranno alla vergogna su chi ci accusava di esserci autosabotati. Riporta lastampa.it
Flotilla, Scotto (Pd) a Sky Tg24: "Sosteniamo corridoi umanitari" - “Il principio cardine di questa missione è aprire altri corridoi umanitari e aprire il corridoio via mare fermo dal 2007”. Da tg24.sky.it