flotilla la procura di roma indaga per rapimento

La Spagna ha respinto e archiviato le accuse della Flotilla contro Israele. La Procura di Roma invece, dopo la denuncia dei trentasei attivisti italiani – dunque parlamentari inclusi – ieri ha aperto un’indagine, che tecnicamente è contro ignoti e però l’obiettivo dei flottanti è chiaro. La denuncia verte «sugli attacchi dei droni, gli arresti illegittimi, i maltrattamenti e gli abusi subiti». Chissà se l’eurodeputata Benedetta Scuderi, altra prodigiosa scoperta della Bonelli&Fratoianni e Perla di Labuan della spedizione, ha preteso nell’elenco la sottrazione della crema solare da parte dei soldati di Netanyahu, crimine immediatamente portato all’attenzione mondiale, e forse servirà un tribunale speciale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

