Fiumicino in via Redipuglia saranno piantumati 25 nuovi alberi
Fiumicino, 23 ottobre 2025 – — A a partire da lunedì 10 novembre 2025 e fino a venerdì 28 novembre 2025, dalle 7.30 alle 17.30, saranno eseguiti gli interventi di piantumazione di 25 nuove alberature lungo Via Redipuglia, i n prossimità dell’incrocio con Via Rombon. Le operazioni, curate dalla Regione Lazio, fanno seguito all’abbattimento, avvenuto nel mese di settembre, di 25 esemplari di Pinus pinea risultati “morti in piedi” a seguito di perizia agronomica. Disciplina provvisoria del traffico. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di messa a dimora delle nuove alberature sarà istituita una disciplina provvisoria di traffico nel tratto interessato: • Senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri; • Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata nel tratto compreso tra i civici 25 e 77; • Limite di velocità a 30 kmh; • Divieto di sorpasso; • Segnaletica di preavviso dei lavori e indicazioni di percorso obbligato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
