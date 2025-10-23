Fiumicino – Operazione della Polizia di Frontiera che ha portato all’arresto di una banda specializzata in furti ai danni dei passeggeri. Gli agenti, dopo una serie di segnalazioni, hanno identificato il gruppo attraverso le telecamere e i tracciamenti GPS inseriti nei bagagli rubati. I ladri, tutti stranieri, agivano nei momenti di maggiore affluenza, sottraendo borse e zaini con destrezza. Il materiale recuperato comprende contanti, gioielli e dispositivi elettronici. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Fiumicino, fermata banda di ladri in aeroporto: rubavano ai turisti