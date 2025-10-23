Fiumicino derubavano viaggiatori e turisti | fermata banda di ladri all’aeroporto

Fiumicino, 23 ottobre 2025 – Un’attività d’indagine condotta dalla Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicin o ha portato all’individuazione e al fermo di tre persone, ritenute responsabili di una serie di furti aggravati in concorso commessi ai danni di viaggiatori e turisti in transito nell’area aeroportuale e in strutture ricettive limitrofe. L’operazione nasce dalla denuncia di un medico di origine greca, derubato dei propri bagagli contenenti documenti, dispositivi informatici e materiale professionale sensibile, dopo essere atterrato a Fiumicino. Le indagini, sviluppate con rapidità dagli investigatori della Sezione di Polizia Giudiziaria, hanno consentito di ricostruire nei minimi dettagli la dinamica del furto, grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e al tracciamento di un veicolo sospetto, risultato collegato anche ad altri episodi simili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it