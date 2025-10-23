Fiuggi 16enne arrestato dalla Polizia dopo una rapina
In pochi minuti ha creato il panico in una struttura ricettiva nel nord della Ciociaria ed è arrivato anche a rubare un portafoglio. Stiamo parlando di un minorenne tratto in arresto dalla polizia presso una struttura di accoglienza per stranieri a Fiuggi.Il racconto della rapinaAl Numero Unico. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
