Firenze sente delle urla da una casa e avverte la polizia | dietro la porta un 23enne legato mani e piedi

Nel pomeriggio di domenica 19 ottobre un passante ha sentito delle urla provenire da un appartamento a Firenze e ha avvertito le autorità, che hanno trovato un ragazzo di 23 anni legato. Un uomo di 48 anni e una donna di 61 sono stati arrestati per sequestro di persona e lesioni personali aggravate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Luisanna Messeri. . A Firenze il pollo sente freddo! Quindi gli mettiamo il cappotto ? La cuoca pop della TV Il Club delle Cuoche, Bischeri&Bischerate, Capriccio, Prova del Cuoco & Pomeriggio5 : @atera.agency #luisannamesseri #pollocolcappotto #p - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, sente delle urla da una casa e avverte la polizia: dietro la porta un 23enne legato mani e piedi - Nel pomeriggio di domenica 19 ottobre un passante ha sentito delle urla provenire da un appartamento a Firenze e ha avvertito le autorità, che hanno trovato ... Secondo fanpage.it

Affitta una casa ma è un airbnb occupato da turisti: la truffa seriale a Firenze - La storia di una studentessa canadese: «Ho trovato l'annuncio sui social, ho visto la casa e ho pagato la caparra. Lo riporta msn.com