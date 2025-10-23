Firenze prende in affitto una casa ma è un airbnb occupato da turisti | la truffa seriale

Una studentessa canadese è l’ultima vittima di una truffa che sembra essere ormai diventata uno schema ricorrente. L’imbroglio, ricostruito dal Corriere Fiorentino, è stato messo in atto a Firenze, ma le sue caratteristiche lo rendono replicabile ormai praticamente ovunque. Il raggiro consiste nel mettere in affitto su Airbnb una casa che non è la propria, per poi trovare un interessato, intascarsi la sua caparra e sparire. Così la vittima rimane senza casa e senza soldi e l’affittuario originale non si sa nemmeno chi sia. L’annuncio trovato online. La brutta vicenda della ventenne canadese è cominciata poco dopo il suo arrivo a Firenze. 🔗 Leggi su Open.online

