Firenze prende in affitto una casa ma è un airbnb occupato da turisti | la truffa seriale

Open.online | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una studentessa canadese è l’ultima vittima di una truffa che sembra essere ormai diventata uno schema ricorrente. L’imbroglio, ricostruito dal Corriere Fiorentino, è stato messo in atto a Firenze, ma le sue caratteristiche lo rendono replicabile ormai praticamente ovunque. Il raggiro consiste nel mettere in affitto su Airbnb una casa che non è la propria, per poi trovare un interessato, intascarsi la sua caparra e sparire. Così la vittima rimane senza casa e senza soldi e l’affittuario originale non si sa nemmeno chi sia. L’annuncio trovato online. La brutta vicenda della ventenne canadese è cominciata poco dopo il suo arrivo a Firenze. 🔗 Leggi su Open.online

