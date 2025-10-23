Firenze | niente vendita di cibi e bevande in piazza Duomo Il Tar dà ragione al Comune sul regolamento Unesco

FIRENZE – Ricorso rigettato. Il Tar della Toscana si è pronunciato contro il ricorso di un'attività a cui la Direzione Attività economiche e Turismo del Comune aveva negato, in base al Regolamento Unesco, il trasferimento di una licenza di alimenti e bevande da via Maso Finiguerra a piazza del Duomo.

