Firenze in Rosa per il Pink October | al via gli eventi per la campagna di sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno
Prende il via domenica 26 ottobre la campagna “FIRENZE IN ROSA PER IL PINK OCTOBER 2024”, organizzata dall’associazione FIRENZE IN ROSA Onlus con il patrocinio del Comune di Firenze. In occasione del mese internazionalmente dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, FIRENZE IN ROSA Onlus. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La sindaca di Firenze Funaro: “Bene Meloni che aumenta le tasse sugli affitti brevi. Purtroppo l’esecutivo non ci ascolta sulla legge nazionale che servirebbe a regolare il fenomeno in modo omogeneo in tutta Italia”. Di Gianluca De Rosa - facebook.com Vai su Facebook
Rosa #Volpe nuova #procuratrice capo di #Firenze: la #nomina dal #Csm - X Vai su X
Firenze in rosa per il Pink October: dal 20 ottobre visite gratuite e iniziative - Firenze, 18 ottobre 2024 – In occasione del mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, l’onlus Firenze in rosa organizza a Firenze e provincia una serie di iniziative volte ad aumentare ... Scrive lanazione.it
Le iniziative di Firenze in rosa onlus per il Pink October - Prende il via domenica 20 ottobre la campagna “FIRENZE IN ROSA PER IL PINK OCTOBER 2024”, organizzata dall’associazione Firenze in rosa Onlus con il patrocinio del Comune di Firenze. Riporta nove.firenze.it
Pink October, le iniziative di Firenze in Rosa per la prevenzione del tumore al seno - Firenze in Rosa Onlus organizza la manifestazione "Firenze in Rosa per il Pink October", patrocinata dal Comune di Firenze, in occasione del mese internazionale dedicato alla sensibilizzazione sul ... Da 055firenze.it