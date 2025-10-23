Firenze, 23 ottobre 2025 – Si terrà oggi, giovedì 23 ottobre, dalle 15 alle 18, nella sala auditorium “Gloria Bartoletti” della Prefettura di Firenze (via Giacomini 8), l’incontro conclusivo del laboratorio sulla vulnerabilità abitativa promosso nell’ambito del Progetto Fami Giglio, iniziativa coordinata dalla Prefettura per migliorare i processi di accoglienza e integrazione sul territorio. Il progetto, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, punta a rafforzare la collaborazione tra istituzioni, enti locali, cooperative e realtà del terzo settore, con l’obiettivo di creare sinergie e competenze condivise nella gestione delle fragilità sociali e abitative che coinvolgono i cittadini che arrivano da altri paesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, in Prefettura si parla di vulnerabilità abitativa: il territorio fa rete per l’inclusione