firenze eleonora lastrucci veste le chitarre del liutaio fabrizio paoletti

Firenze, 22 ottobre 2025 – Si è accesa nella Terrazza Butterfly dell’Hotel Il Tornabuoni di Firenze, la scintilla di un progetto ambizioso tra due mondi apparentemente lontani ma legati dalla stessa tensione verso l’arte e la bellezza. La celebre stilista pratese Eleonora Lastrucci e il Maestro Liutaio Fabrizio Paoletti, nome noto nel panorama musicale internazionale per le sue chitarre elettriche suonate da star come Bruce Springsteen e Keith Richards, hanno annunciato la nascita di una collaborazione che intreccia moda, musica e arte: la creazione di un’edizione limitata di chitarre firmate Paoletti che indosseranno gli abiti di Lastrucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

