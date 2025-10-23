Fiori e murales nel luogo dell' omicidio ecco come sarà la piazza dedicata a Sara Campanella
Fiori, alberi e murales nel luogo dove è stata uccisa Sara Campanella. Il Comune ha reso noto il progetto della piazza dedicata alla giovane studentessa uccisa il 31 marzo scorso dal collega Stefano Argentino. “Oggi, in occasione del conferimento della laurea alla memoria di Sara Campanella - ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
