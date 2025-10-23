La Fiorentina che non ti aspetti vince in casa del Rapid Vienna (0-3) giocando una partita "vera". Da squadra solida, manovriera, ficcante. Ndour nel primo tempo, Dzeko in apertura di ripresa e Gudmundsson nel finale sigillano una prestazione finalmente da applausi. Quelle che avremmo definito seconde linee (Viti, Fortini e Parisi) sono state capaci di sfoderare una prestazione da "gran galà" europeo. E non di fronte a una formazione improbabile: il Rapid Vienna è squadra presentabile, vogliosa e molto ben sostenuta da una tifoseria compatta L'articolo Fiorentina vince (0-3) e rinasce a Vienna. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina vince (0-3) e rinasce a Vienna. Gol di Ndour, Dzeko e Gudmundsson. Ora ripartenza in campionato. Pagelle