Fiorentina solida in Conference League | Rapid Vienna battuto 3-0 con Ndour Dzeko e Gudmundsson

Sportface.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il ko in campionato contro il Milan, la squadra viola ritrova subito compattezza e cinismo in Europa. A segno Ndour nel primo tempo, poi Dzeko e Gudmundsson chiudono la pratica in Austria. La Fiorentina reagisce subito dopo la sconfitta in campionato con il Milan e lo fa in Conference League con una vittoria netta sul Rapid Vienna. Al 4’ i viola sfiorano il vantaggio con una doppia occasione: prima Viti e poi Dzeko trovano la respinta decisiva dei difensori austriaci sulla linea. Il gol, però, arriva poco dopo. Al 10’ Ndour sfrutta una corta respinta del portiere Heidl sul tiro del centravanti bosniaco e insacca l’1-0. 🔗 Leggi su Sportface.it

