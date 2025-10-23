Fiorentina arriva la prima da titolare per Niccolò Fortini Le dichiarazioni nel post gara

Fiorentina forte emozione per Niccolò?Fortini: «Primo tempo da titolare in Europa, non lo dimenticherò» Un giorno speciale per il giovane centrocampista della Fiorentina Niccolò Fortini: la sua prima presenza da titolare in una competizione europea ha regalato «una grandissima emozione», come ha raccontato lo stesso ragazzo ai microfoni di Sky Sport. Il debutto dal 1’ . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

