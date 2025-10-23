Fiorentina arriva la prima da titolare per Niccolò Fortini Le dichiarazioni nel post gara
Fiorentina forte emozione per Niccolò?Fortini: «Primo tempo da titolare in Europa, non lo dimenticherò» Un giorno speciale per il giovane centrocampista della Fiorentina Niccolò Fortini: la sua prima presenza da titolare in una competizione europea ha regalato «una grandissima emozione», come ha raccontato lo stesso ragazzo ai microfoni di Sky Sport. Il debutto dal 1’ . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Fiorentina, Fortini: "Grandissima emozione per la prima da titolare in Europa" - Niccolò Fortini, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Conference League contro il Rapid Vienna. Secondo tuttomercatoweb.com
Contro la Fiorentina la prima di Ricci da titolare con la maglia del Milan - Dopo spezzoni di partita vari, più le due da titolare in Coppa Italia, l'ex capitano del Torino verrà schierato ... Da milannews.it
Milan, tocca a Ricci contro la Fiorentina: la prima da titolare in Serie A per non far rimpiangere Rabiot e allontanare il mercato - Scocca l'ora dell'ex Torino: ha un mese per convincere Allegri. Come scrive msn.com