Fiorentina a Vienna per vincere almeno in Europa Ma testa già al Bologna Pioli lancia Dzeko e Parisi Formazioni

VIENNA – Partita complicata, per la Fiorentina in casa Rapid Vienna (stasera, 18,45, diretta su Sky) per la Conference. Complicata non solo dalle assenze di Kean e Gosens, suggerite a Pioli dalla necessità di preservare i due calciatori in vista del match con il Bologna, ma soprattutto dalla situazione che la squadra sta vivendo.

