Fiorello sta male | l’annuncio in diretta ascoltatori sotto shock

Dichiarazioni a sorpresa sullo stato di salute di Fiorello, il pubblico in apprensione: il resoconto dell'accaduto Passano gli anni, ma, nonostante tutto, Rosario Fiorello rimane uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Lo showman siciliano è una presenza che non passa mai inosservata e che si è fatta apprezzare da ormai qualche decennio.

"Hanno scritto che ho avuto un malore, quando leggo la parola malore mi sento male, perché dopo c'è la morte." Fiorello torna a La Pennicanza dopo i problemi di salute che lo avevano costretto al forfait per la prima puntata. Lui spiega come siano andate le c - facebook.com Vai su Facebook

Fiorello mette un freno al giochino di chi ripete “Tizio è il nuovo Fiorello”. Fiorello: “È una cosa che nasce dai giornali. Sarebbe meglio che ognuno sia lasciato in pace, di fare la sua carriera. Fa del male sia al nuovo che al vecchio” $LaPennicanza $AffariTuoi - X Vai su X

Fiorello sta male, la prima puntata de La Pennicanza finisce così - Fiorello, colpito da un virus, salta la prima puntata de “La Pennicanza”. Scrive dilei.it

Fiorello e lo spavento dei fan per il “malore”: “quando leggo quella parola mi sento male” - Non sono mancate battute di Fiorello sui colleghi di Radio3 e sullo stile “intellettuale” delle loro trasmissioni Fiorello è tornato in diretta a La Pennicanza, il programma di Radio2 che conduce insi ... Lo riporta cinematographe.it

Fiorello sta male, "salta" La Pennicanza. La battuta su Bruno Vespa: «Guai a prendere il suo posto» - La prima puntata de "La pennicanza" su Rai Radio 2 è iniziata con solo Fabrizio Biggio nello studio di Via Asago. Si legge su leggo.it