Fiorello cala il silenzio a La Pennicanza | Se hai il coraggio metti questo

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano puntuali con La Pennicanza, fiumi di applausi in studio e battuta pronta su Carlo e Camilla a Roma per incontrare Papa Leone XIV. Ma il grande annuncio riguarda Adriano Celentano. La Pennicanza, ovazione in studio durante la quarta puntata. Tre puntate e mezzo de La Pennicanza, dove la metà sta per il brevissimo esordio di lunedì 20 ottobre quando Fiorello indisposto si è collegato telefonicamente per nemmeno dieci minuti, ed è già un successo clamoroso, tanto che la trasmissione radiofonica ha avuto ospiti e partecipazioni d’eccellenza, dalla telefonata (fake) di Carla Bruni che in diretta ha commentato l’arresto di suo marito a Mina (quella vera) che canta il jingle dello show che ha fatto schizzare gli ascolti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello, cala il silenzio a La Pennicanza: “Se hai il coraggio metti questo”

