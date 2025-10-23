Fiorano al Teatro Astoria la Rivalutazione della tristezza di Elio

23 ott 2025

Sabato 25 ottobre, alle ore 21, appuntamento al teatro Astoria di Fiorano Modenese con Elio che, accompagnato dal maestro Alberto Tafuri al pianoforte, intraprende un viaggio musicale alla riscoperta della tristezza, un sentimento che attraversa la storia dell’arte e di ogni forma di espressione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

