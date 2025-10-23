Fiorano al Teatro Astoria la Rivalutazione della tristezza di Elio
Sabato 25 ottobre, alle ore 21, appuntamento al teatro Astoria di Fiorano Modenese con Elio che, accompagnato dal maestro Alberto Tafuri al pianoforte, intraprende un viaggio musicale alla riscoperta della tristezza, un sentimento che attraversa la storia dell’arte e di ogni forma di espressione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Comune di Fiorano Modenese. . Al via la nuova al Teatro Astoria! Una stagione ricca e variegata, con 13 spettacoli in programma: grandi nomi della scena nazionale, nuove proposte e appuntamenti speciali pensati per coinvolgere - facebook.com Vai su Facebook
