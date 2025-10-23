Finti carabinieri truffatori Allarme da due sindaci
Una gemma incastonata nel cuore delle Prealpi Orobie, un paradiso per chi ama la tranquillità e fugge dal caos e dai problemi delle città. Ma da qualche settimana in tutta la Val Serina sta crescendo, tra gli abitanti, il timore per la presenza di una banda di truffatori che, fingendosi carabinieri, avvicinano, a casa o per la strada, i pensionati e gli anziani cercando di spillare loro dei soldi. In un caso, fingendo appunto di essere appartenenti all’Arma, hanno circuito un’anziana di Serina, convincendola che la figlia fosse stata vittima di un grave incidente stradale e che sarebbe servito molto denaro per tirarla fuori dai guai, tra avvocati, ospedale e forze dell’ordine stesse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
