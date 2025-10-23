Finta bomba al Mossotti | scatta l' allarme e interviene la polizia

Di finti allarmi bomba nelle scuole ce ne sono stati negli anni, ma di finti ordigni finora ne sono stati trovati pochi, almeno finora.É successo invece all'istituto Mossotti di Novara, dove nella mattinata di martedì 21 ottobre una ragazza ha notato qualcosa di strano all'interno di un'aula di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it