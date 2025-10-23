Finito il matrimonio di Manuela Arcuri con il marito Giovanni Di Gianfrancesco tradimento? Il messaggio criptico

Secondo quanto scrive il settimanale Oggi, sarebbe finito il matrimonio di Manuela Arcuri con Giovanni Di Gianfrancesco. “Manuela Arcuri si separa dal marito Giovanni Di Gianfrancesco”, ha spiegato il direttore di Oggi (Andrea Biavardi) in collegamento con La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo su Rai1, nella puntata di ieri, 22 ottobre. “Lo ha quasi comunicato, ha quasi messo a verbale. Pare che anche questo sia un amore finito. Stiamo cercando di capire il perché, dispiace a maggior ragione quando c’è un bambino”, ha aggiunto. Secondo l’indiscrezione, i due avrebbero deciso di prendere strade separate, nonostante il matrimonio recente e il legame di una decade culminato nella nascita di Mattia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Finito il matrimonio di Manuela Arcuri con il marito Giovanni Di Gianfrancesco, tradimento? Il messaggio criptico

