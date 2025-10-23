Finissage mostra ' La vita di Rodolfo Siviero | tra rinascimento e De Chirico'

Pisatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre – ore 17.00Teatro Marchionneschi, Guardistallo (PI)Finissage della mostra “La vita di Rodolfo Siviero, tra Rinascimento e De Chirico”Spettacolo teatrale di chiusuratesto di Francesca Denora – regia di Carlo Neriaccompagnamento musicale di Antonio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

