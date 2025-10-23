Finisce fuori strada con l' auto | morto sul colpo

Quotidianodipuglia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale nella serata di ieri a Bari. Un uomo di 49 anni è morto.  La vittima, secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo della sua auto su strada Santa Caterina quando. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

