Finisce fuori strada con l' auto | morto sul colpo
Incidente stradale nella serata di ieri a Bari. Un uomo di 49 anni è morto. La vittima, secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo della sua auto su strada Santa Caterina quando. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
