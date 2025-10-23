Fingeva di essere una ragazza e attraverso profili falsi sui social adescava minorenni | arrestato
Un uomo è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri di Chiari (Brescia) perché accusato di aver adescato minorenni utilizzando falsi profili social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
