Fingeva di essere una ragazza e attraverso profili falsi sui social adescava minorenni | arrestato

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri di Chiari (Brescia) perché accusato di aver adescato minorenni utilizzando falsi profili social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

